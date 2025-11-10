Фото: прокуратура

16-летний житель Харькова подозревается в поджоге локомотива на железнодорожном депо. Известно, что такую "работу" он нашел в соцсетях

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Telegram несовершеннолетний получил предложение "легко заработать". Для этого 7 ноября он подошел к локомотиву, облил его зажигательной смесью и поджег. Событие зафиксировал на видео, после чего скрылся.

Правоохранители избрали для него меру пресечения: содержание под стражей. При этом компания Укрзализныця будет устанавливать сумму нанесенного ущерба.

Напомним, ранее в Киевской области задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.