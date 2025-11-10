У Харкові підлітка затримали за підпали на залізниці: хотів "легких грошей"
16-річного жителя Харкова підозрюють в підпалі локомотива на залізничному депо. Відомо, що таку "роботу" він знайшов у соцмережах
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У Telegram неповнолітній отримав пропозицію "легко заробити". Для цього 7 листопада він підійшов до локомотива, облив його запальною сумішшю та підпалив. Подію зафіксував на відео, після чого втік.
Наразі правоохоронці обрали для нього запобіжний захід: тримання під вартою. При цьому компанія Укрзалізниця буде встановлювати суму завданих збитків.
Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.
