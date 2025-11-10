Фото: прокуратура

16-річного жителя Харкова підозрюють в підпалі локомотива на залізничному депо. Відомо, що таку "роботу" він знайшов у соцмережах

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Telegram неповнолітній отримав пропозицію "легко заробити". Для цього 7 листопада він підійшов до локомотива, облив його запальною сумішшю та підпалив. Подію зафіксував на відео, після чого втік.

Наразі правоохоронці обрали для нього запобіжний захід: тримання під вартою. При цьому компанія Укрзалізниця буде встановлювати суму завданих збитків.

