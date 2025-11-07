В городе Харьковской области россияне полностью уничтожили отделение "Новой почты"

фото: Новая почта

Ночью 7 ноября вражескими дронами было уничтожено отделение №1 Новой почты в Чугуеве Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

К счастью, работники и клиенты не пострадали.

Известно, что в отделении находились 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 млн грн. Почти все они уничтожены.

"Новая почта" компенсирует потерю отправок клиентам. В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения.

Работа отделения временно приостановлена.

Как сообщалось, у россиян есть продвижение в Волчанске на Харьковщине. Об этом заявили украинские военнослужащие.