19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 18:45

На Харківщині аптекарка виявилась агенткою РФ: який вирок вона отримала

10 листопада 2025, 18:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Балаклійський районний суд Харківської області визнав підприємицю винною у колабораційній діяльності. Стало відомо, як її покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що до повномасштабної війни жінка мала аптеку в Балаклії. В умовах окупації з початку червня і до початку вересня 2022 року вона обіймала посаду помічника начальника "медичної служби Балаклійського теруправління".

Зазначається, що жінка організовувала роботу "медичної служби". Зокрема, вона брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, вирішувала питання прийому на роботу працівників лікарні та фельдшерсько-акушерських пунктів, організовувала роботу складу гуманітарної допомоги, створеного окупаційною владою.

За словами місцевих жителів, ліки можна було купити лише в аптеці цієї жінки. Адже інші аптеки закрили, а на ринку ціни були надто високі. Власниця говорила людям, що умовою роботи була її співпраця з "мером".

На суді жінка пояснювала, що злякалася за себе і за свою сімʼю. Перепустку отримала і декілька разів зустрічала перевізника з медикаментами і забезпечила населення вкрай необхідними ліками. Вона зазначила, що згодом "мер" вигадав їй іншу посаду — "директора больницы". Обвинувачена запевнила, що документи вона підписувала під його примусом.

Проте жоден свідок не був очевидцем погроз психологічного чи фізичного насильства до обвинуваченої чи до її рідних.

Жінку засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй на 10 років заборонили обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, судах та органах, що надають публічні послуги.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
колаборант Харківська область суд
У Верховному суді винесли вирок старшому інспектору поліції, який продав на OLX шолом з місця аварії
08 листопада 2025, 19:55
У місті на Харківщині росіяни повністю знищили відділення "Нової пошти"
07 листопада 2025, 18:22
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн
10 листопада 2025, 21:56
Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли
10 листопада 2025, 21:47
На Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю
10 листопада 2025, 21:45
У Києві 15-річного хлопця побили лопатою - відео
10 листопада 2025, 21:32
Затримали українських військових, які торгували боєприпасами: що відомо
10 листопада 2025, 21:25
Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення: колишній президент Франції перебуватиме під наглядом
10 листопада 2025, 21:17
РФ стягує 150 тис. військових до Донеччини: Путін готує "вирішальний маневр" у Покровську
10 листопада 2025, 21:16
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"
10 листопада 2025, 21:05
У Харкові підлітка затримали за підпали на залізниці: хотів "легких грошей"
10 листопада 2025, 20:55
ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів
10 листопада 2025, 20:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »