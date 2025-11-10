Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що до повномасштабної війни жінка мала аптеку в Балаклії. В умовах окупації з початку червня і до початку вересня 2022 року вона обіймала посаду помічника начальника "медичної служби Балаклійського теруправління".

Зазначається, що жінка організовувала роботу "медичної служби". Зокрема, вона брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, вирішувала питання прийому на роботу працівників лікарні та фельдшерсько-акушерських пунктів, організовувала роботу складу гуманітарної допомоги, створеного окупаційною владою.

За словами місцевих жителів, ліки можна було купити лише в аптеці цієї жінки. Адже інші аптеки закрили, а на ринку ціни були надто високі. Власниця говорила людям, що умовою роботи була її співпраця з "мером".

На суді жінка пояснювала, що злякалася за себе і за свою сімʼю. Перепустку отримала і декілька разів зустрічала перевізника з медикаментами і забезпечила населення вкрай необхідними ліками. Вона зазначила, що згодом "мер" вигадав їй іншу посаду — "директора больницы". Обвинувачена запевнила, що документи вона підписувала під його примусом.

Проте жоден свідок не був очевидцем погроз психологічного чи фізичного насильства до обвинуваченої чи до її рідних.

Жінку засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй на 10 років заборонили обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, в правоохоронних органах, судах та органах, що надають публічні послуги.

