Фото: прокуратура

В ночь на 8 ноября россияне атаковали ракетой и дронам энергетические и газовые объекты в Харьковской области. В результате атаки погиб человек

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В пригороде Харькова погиб 48-летний мужчина. Он работал оператором газовой компании. Предварительно установлено, что для атак враг применил баллистические ракеты "Искандер" и беспилотники типа "Герань-2".

Также ночью атаковали село Грушевка. Там был ранен 43-летний местный житель.

"При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в ночь на 8 ноября российская армия атаковала Украину 458 дронами. Также враг запустил против Украины 45 ракет, из них 32 баллистических, 10 крылатых и 7 аэробалистических "Кинжал", и 3 крылатых ракеты "Калибр". Обновленные направления удара, по данным воздушных сил, были Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.