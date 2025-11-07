Спасатели показали последствия ночных обстрелов в Сумской области: возникли пожары
В ночь на 7 ноября российские оккупанты нанесли удары по территории двух громад Сумщины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В Верхнесыворотской громаде в результате попадания вспыхнул пожар в жилом секторе – горели летняя кухня и хозяйственная постройка под одной крышей.
В Шосткинской громаде значительные разрушения с последующим горением испытало нежилое помещение.
Во время работы на местах спасатели из-за угрозы повторных обстрелов несколько раз приостанавливали тушение и переходили в укрытие. Пожары ликвидировали.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 7 ноября РФ атаковала Украину 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 94 дрона.
