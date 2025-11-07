Иллюстративное фото: pixabay

РФ нанесла удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

Сегодня графики почасовых отключений применяются с 08:00 до 21:00 в большинстве регионов Украины. Кроме того, с 08.00 до 22.00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в Чугуеве в Харьковской области в результате ночного массированного удара российских беспилотников вспыхнули масштабные пожары.

Россияне ночью атаковали Одесскую область беспилотниками. Зафиксировано попадание по объектам энергетики.