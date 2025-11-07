11:13  07 ноября
В Черниговской области пьяный депутат травмировал полицейского во время побега
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07:36  07 ноября
В Ровно во время пожара погиб 4-летний мальчик
07 ноября 2025, 10:54

Россияне ударили по энергообъектам в четырех областях – Минэнерго

07 ноября 2025, 10:54
Иллюстративное фото: pixabay
РФ нанесла удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

Сегодня графики почасовых отключений применяются с 08:00 до 21:00 в большинстве регионов Украины. Кроме того, с 08.00 до 22.00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в Чугуеве в Харьковской области в результате ночного массированного удара российских беспилотников вспыхнули масштабные пожары.

Россияне ночью атаковали Одесскую область беспилотниками. Зафиксировано попадание по объектам энергетики.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Житомирской области водитель Mercedes-Benz сбил пешехода насмерть: начато расследование
07 ноября 2025, 12:32
В Ровенской области погиб младенец после ДТП: двое водителей предстанут перед судом
07 ноября 2025, 12:21
Новый старт для ветеранов Харьковщины: как начать собственное дело
07 ноября 2025, 11:56
В Винницкой области задержали организатора "тура" для уклонистов: $12 тысяч с каждого
07 ноября 2025, 11:49
В Кривом Роге мужчина взорвал гранату в собственной квартире
07 ноября 2025, 11:48
"Хайп за 34 тысячи": в Киеве молодого человека наказали за российские песни в форме полицейского
07 ноября 2025, 11:36
Ждал брони, а пошел в тюрьму: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации
07 ноября 2025, 11:35
Скрылся с места аварии: на Днепропетровщине грузовик сбил мужчину
07 ноября 2025, 11:22
В Черниговской области пьяный депутат травмировал полицейского во время побега
07 ноября 2025, 11:13
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 10:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
