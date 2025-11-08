17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
08 листопада 2025, 18:20

Загиблий та десятеро поранених: у Харківській області тривають роботи на місці нічної атаки

08 листопада 2025, 18:20
Фото: прокуратура
У ніч на 8 листопада росіяни атакували ракетою та дронам енергетичні та газові об'єкти в Харківській області. Внаслідок атаки загинула людина

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У передмісті Харкова загинув 48-річний чоловік. Він працював оператором газової компанії. Попередньо встановлено, що для атак ворог застосував балістичні ракети типу "Іскандер" та безпілотники типу "Герань-2".

Також вночі атакували село Грушівка. Там було поранено 43-річного місцевого жителя.

"За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російська армія атакувала Україну 458 дронами. Також ворог запустив проти України 45 ракет, з них 32 балістичні, 10 крилатих та 7 аеробалістичних "Кинджал", і 3 крилаті ракети "Калібр". Оновні напрямки удару, за даними Повітряних сил, були Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

обстріли окупанти Харківська область
