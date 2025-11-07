После ночной атаки дронов РФ в Чугуеве вспыхнули масштабные пожары

Фото: ГСЧС Харьковщины

В Чугуеве, что в Харьковской области, в результате ночного массированного удара российских беспилотников вспыхнули масштабные пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания загорелись почтовое отделение, станция технического обслуживания и здание учебного заведения.

Пламя охватило около 2000 квадратных метров.

Пожар оперативно локализовал подразделения ГСЧС, не допустив распространения огня на соседние здания.

На месте происшествия продолжают работу спасатели, полицейские и коммунальные службы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия массированно атаковала дронами Чугуев Харьковской области. Оккупанты запустили более десятка дронов.

Как известно, этой ночью Запорожье также подверглось вражеской атаке. В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажках и детском саду одного из районов города.