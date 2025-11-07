08:08  07 ноября
Маскировал наркотики под чай: в Киеве задержали 23-летнего наркокурьера
07:36  07 ноября
В Ровно во время пожара погиб 4-летний мальчик
02:50  07 ноября
Актриса Екатерина Кузнецова призналась, станет ли новой "Холостячкой"
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2025, 08:37

После ночной атаки дронов РФ в Чугуеве вспыхнули масштабные пожары

07 ноября 2025, 08:37
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

В Чугуеве, что в Харьковской области, в результате ночного массированного удара российских беспилотников вспыхнули масштабные пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания загорелись почтовое отделение, станция технического обслуживания и здание учебного заведения.

Пламя охватило около 2000 квадратных метров.

Пожар оперативно локализовал подразделения ГСЧС, не допустив распространения огня на соседние здания.

На месте происшествия продолжают работу спасатели, полицейские и коммунальные службы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия массированно атаковала дронами Чугуев Харьковской области. Оккупанты запустили более десятка дронов.

Как известно, этой ночью Запорожье также подверглось вражеской атаке. В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажках и детском саду одного из районов города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар Харьковская область БПЛА атака российская армия Чугуев
Россияне обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине: есть повреждения
07 ноября 2025, 08:19
Оккупанты за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Херсонщины: 10 раненых
07 ноября 2025, 07:58
В Сумах российский дрон попал в дорогу: поврежден автомобиль
07 ноября 2025, 07:05
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Сумской области во время полевых работ нашли российский ударный беспилотник
07 ноября 2025, 09:34
На фронте не хватает людей: официально за месяц из армии сбежали более 21 тысячи военных
07 ноября 2025, 09:27
Операция "Мигрант": сколько нелегалов обнаружили по всей Украине
07 ноября 2025, 09:24
Силы ПВО ночью обезвредили 94 из 128 российских дронов: есть попадания на 11 локациях
07 ноября 2025, 09:13
Автомобиль влетел в магазин на Киевщине: в крови водителя алкоголь превышал норму в 9 раз
07 ноября 2025, 08:57
Россияне снова атаковали энергетику Одесщины: возникли пожары
07 ноября 2025, 08:50
Посол Украины отреагировал на снятие флага с парламента Чехии
07 ноября 2025, 08:49
В Ровно из трехметрового рва спасатели достали тело мужчины
07 ноября 2025, 08:40
В Харьковской области за октябрь произошли почти 300 ДТП: 14 погибших, 95 травмированных
07 ноября 2025, 08:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »