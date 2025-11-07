08:08  07 листопада
07 листопада 2025, 08:37

Після нічної атаки дронів РФ у Чугуєві спалахнули масштабні пожежі

07 листопада 2025, 08:37
Фото: ДСНС Харківщини
У Чугуєві, що в Харківській області, внаслідок нічного масованого удару російських безпілотників спалахнули масштабні пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція технічного обслуговування та будівля навчального закладу.

Полум'я охопило близько 2000 квадратних метрів.

Пожежі оперативно локалізували підрозділи ДСНС, не допустивши поширення вогню на сусідні будівлі.

На місці події продовжують працювати рятувальники, поліцейські та комунальні служби.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада російська армія масовано атакувала дронами Чугуїв на Харківщині. Окупанти запустили понад десяток дронів.

Як відомо, цієї ночі Запоріжжя також зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.

