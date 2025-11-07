Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 7 ноября захватчики продолжали бить по Никопольскому району, применили FPV-дроны и артиллерию

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Росияне ударили по Никополю и Марганецкой громаде. В результате атаки загорелся частный дом. Еще один дом и линия электропередач – повреждены.

По уточненной информации, в результате атаки на Томаковскую громаду вчера под вечер пострадал 60-летний мужчина – он будет лечиться дома.

По данным чиновника, ночью силы ПВО сбили на Днепропетровщине четыре беспилотника.

Напомним, ночью 7 ноября Запорожье подверглось вражескоой атаке. В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажках и детском саду одного из районов города.