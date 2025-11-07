Иллюстративное фото: полиция

В течение 6 ноября под вражеским дроновым террором, авиаударами и артиллерийскими обстрелами находились 30 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области. В частности, повредили 5 многоэтажек и 10 частных домов.

Также оккупанты повредили админздания, хозяйственное сооружение, частные автомобили, автобус и газопровод (утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет).

Из-за российских ударов получили ранения 10 человек, из них один ребенок.

Напомним, ночью 7 ноября Запорожье подверглось вражеской атаке. В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажках и детском саду одного из районов города.