Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 7 ноября российская армия массированно атаковала дронами Чугуев Харьковской области

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, передает RegioNews.

"Снова мишенью врага стал наш город – более 10 беспилотников враг направил на Чугуев", – говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий возник сильный пожар.

Напомним, ночью 7 ноября Запорожье подверглось вражеской атаке В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажках и детском саду одного из районов города.