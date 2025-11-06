12:40  06 ноября
06 ноября 2025, 11:50

В Харьковской области судили подростка, который насиловал малолетних братьев и сестру

06 ноября 2025, 11:50
Иллюстративное фото
В Харьковской области судили 18-летнего парня, который насиловал братьев и сестру. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В течение 2021-2024 годов в одном из населенных пунктов Харьковского района подросток регулярно насиловал двух малолетних семилетних братьев и сестру. Известно, что, когда это началось ему было 14 лет, его братьям было семь лет, а сестре 13 лет.

С 2021 года он начал насиловать младших братьев, а с 2023 года – еще и сестру. Тогда подросток жил с отцом, а младшие были отдельно, с матерью. Преступления совершались, когда никого из взрослых рядом не было. Он угрожал младшим, а когда они просили остановиться – причинил боль. Следствие установило более 20 эпизодов.

На суде он полностью признал свою вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области ранее осудили 41-летнего мужчину, который в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Следствие установило более 40 эпизодов насильственных действий.

