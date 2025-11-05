Фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили жителя области, который в течение года систематически совершал сексуальное насилие в отношении своих несовершеннолетних падчериц

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время лечения в одном из медучреждений области 12-летняя девочка рассказала врачам о действиях отчима. Медики сразу сообщили в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что от него пострадала и 15-летняя сестра. Обе девочки жили вместе с матерью и подозреваемым в одном доме.

Полицейские задержали 37-летнего фигуранта. Ему объявили подозрение и заключили под стражу без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Расследование продолжается.

Правоохранители выясняют, знала ли мать о действиях мужчины. В случае установления фактов бездействия или содействия со стороны матери, ее действиям также дадут правовую оценку.

Напомним, в Харьковской области ранее осудили 41-летнего мужчину, который в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Следствие установило более 40 эпизодов насильственных действий.