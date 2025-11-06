09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
08:24  06 ноября
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 08:40

Насиловал детей и создавал порнографию: в Винницкой области осудили таксиста

06 ноября 2025, 08:40
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суд признал злоумышленника виновным в совершении тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, а также в изготовлении детской порнографии

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

В течение 2018-2021 годов мужчина работал в службе такси и был знаком с матерью пострадавших. Злоумышленник иногда приезжал к ним в одно из сел Винницкой области. Он привозил продукты, сладости, и когда матери не было дома, насиловал девочек. Им на момент начала совершения преступления было 9 и 12 лет.

Кроме того, мужчина заставлял девочек участвовать в создании порнографических материалов, которые хранил на своем ноутбуке.

Чтобы сестры молчали, обидчик пугал, что их заберут у матери социальные службы и отправят в приют. После нескольких лет издевательств старшая сестра все же отважилась сообщить матери о поступках "друга семьи", и женщина обратилась в полицию.

Правоохранители провели ряд следственных действий, изъяли компьютерную технику, носители информации и другие вещественные доказательства.

Обвиняемый вины не признал. Винницкий городской суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Винницкая область тюрьма изнасилование приговор злоумышленник несовершеннолетние
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Тернопольской области женщину обманули при покупке авто на 70 тысяч гривен
06 ноября 2025, 10:45
Не понравилось, что маленький ребенок кричал: в Кривом Роге женщина напала на соседку с электрошокером
06 ноября 2025, 10:35
Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре
06 ноября 2025, 10:26
Россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях
06 ноября 2025, 10:14
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 09:52
В Украине снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19 – ЦОС
06 ноября 2025, 09:44
В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе
06 ноября 2025, 09:39
В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу
06 ноября 2025, 09:24
Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов
06 ноября 2025, 09:17
Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »