Фото: pixabay

Суд признал злоумышленника виновным в совершении тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, а также в изготовлении детской порнографии

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

В течение 2018-2021 годов мужчина работал в службе такси и был знаком с матерью пострадавших. Злоумышленник иногда приезжал к ним в одно из сел Винницкой области. Он привозил продукты, сладости, и когда матери не было дома, насиловал девочек. Им на момент начала совершения преступления было 9 и 12 лет.

Кроме того, мужчина заставлял девочек участвовать в создании порнографических материалов, которые хранил на своем ноутбуке.

Чтобы сестры молчали, обидчик пугал, что их заберут у матери социальные службы и отправят в приют. После нескольких лет издевательств старшая сестра все же отважилась сообщить матери о поступках "друга семьи", и женщина обратилась в полицию.

Правоохранители провели ряд следственных действий, изъяли компьютерную технику, носители информации и другие вещественные доказательства.

Обвиняемый вины не признал. Винницкий городской суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы.

