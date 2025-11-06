12:40  06 листопада
06 листопада 2025, 11:50

На Харківщині судили підлітка, який ґвалтував малолітніх братів і сестру

06 листопада 2025, 11:50
Ілюстративне фото
У Харківській області судили 18-річного хлопця, який ґвалтував братів та сестру. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Протягом 2021-2024 років в одному з населених пунктів Харківського районі підліток регулярно ґвалтував двох малолітніх семирічних братів і сестру. Відомо, що коли це почалось йому було 14 років, його братам було сім років, а сестрі 13 років.

З 2021 року він почав ґвалтувати молодших братів, а з 2023 року — ще й сестру. Тоді підліток жив з батьком, а молодші — були окремо, з матір'ю. Злочини вчинялись, коли нікого з дорослих поруч не було. Він погрожував молодшим, а коли вони просили спинитися - завдав болю. Слідство встановило більш ніж 20 епізодів.

На суді він повністю визнав свою провину. Його засудили до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині раніше засудили 41-річного чоловіка, який протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Слідство встановило понад 40 епізодів насильницьких дій.

