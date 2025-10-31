Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

18-летняя девушка окончила первый курс Константиновского медицинского колледжа. В октябре 2022-го она общалась в мессенджерах со своим дядей. Мужчина является боевиком "ДНР". Она посылала ему сообщение, что военные ВСУ находятся возле помещения АО "Укртелеком" и музыкального училища.

На суде девушка рассказала, что ее дядя уехал еще в 2014 году. Ей было неизвестно, где именно он работал, потому что проживал на временно оккупированной территории. Она отметила, что когда Торецк в 2022 году обстреливали, они с дядей не обсуждали политику, а общались только на семейные темы. О ВСУ он не спрашивал, говорит она.

Также обвиняемая отметила, что записала такое голосовое сообщение, потому что волновалась за бабушку и тетю, которая перенесла пять инсультов и была маломобильной.

Она отметила, что с 2014 жила под постоянными обстрелами. В 2022 году военные поселились напротив ее дома, перед подъездом постоянно находились военные автомобили. Семья уезжать не хотела, потому что они надеялись, что война закончится. Поэтому, по словам девушки, она рассказала об этом дяде, чтобы он помог уговорить ее отца уехать.

Дядя обвиняемой переслал это сообщение другому боевику со словами: "Это племени голосовое сбросило, что ты понимал приблизительно на картах это все можно найти". При этом она назвала военных ВСУ "нациками" и передала конкретную информацию о расположении военных с привязкой к местности.

Ее приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.