Ілюстративне фото

У Харкові призначили покарання чоловіку, який поширював інформацію про ЗСУ. Спочатку в нього було умовне покарання, але тепер суд вирішив скасувати попередній вирок і відправити чоловіка до в'язниці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що у 2023-2024 році житель Вільхуватка Купʼянського району Харківської області спілкувався у Telegram із дочкою. Вона у 2022 році виїхала до Росії, і проживає в Бєлгородській області. Він розповідав їй про розміщення українських військових. Також він надсилав гугл-карти та голосові повідомлення.

Зазначається, що чоловік похилого віку, і раніше не мав проблем із законом. Тому йому спочатку призначили умовне покарання. Проте на стадії апеляційного розгляду чоловік не зʼявлявся у судові засідання. Тому в серпні 2025 року його навіть оголосили в розшук.

Тепер суд вирішив призначити йому 5 років реального ув'язнення.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.