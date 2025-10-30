Иллюстративное фото

Шевченковский районный суд Харькова признал виновным в коллаборационной деятельности бывшего работника Боровского лесничества ГП "Купянский лесхоз". Человек работал на российских военных

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Известно, что во время оккупации Боровой местный житель согласился работать на россиян. Он получил руководящий пост в так называемом оккупационном лесхозе. Там он занимался организацией вырубки и заготовки древесины, используемой для армии РФ. После деоккупации он скрывался от следствия.

Задержали мужчину, когда он пытался бежать из Боровой. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области судили мужчину, который помогал оккупантам, сообщая им о соседях, выступавших против оккупации. Его признали виновным в пособничестве государству-агрессору.