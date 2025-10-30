Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Відомо, що він час окупації Борової місцевий житель погодився працювати на росіян. Він отримав керівну посаду в так званому окупаційному лісгоспі. Там він займався організацією вирубки та заготівлі деревини, яку використовували для армії РФ. Після деокупації він переховувався від слідства.

Затримали чоловіка, коли він намагався втекти з Борової. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.