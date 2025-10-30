16:39  30 жовтня
Ексмеру Одеси Труханову хочуть змінити запобіжний захід
У Львові "блогерка" принижувала ЗСУ та жителів західних регіонів: поліція відкрила справу
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
30 жовтня 2025, 15:55

На Харківщині судили колаборанта, який допомагав російським військовим

30 жовтня 2025, 15:55
Ілюстративне фото
Шевченківський районний суд Харкова визнав винним у колабораційній діяльності колишнього працівника Борівського лісництва ДП "Куп’янський лісгосп". Чоловік працював на російських військових

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Відомо, що він час окупації Борової місцевий житель погодився працювати на росіян. Він отримав керівну посаду в так званому окупаційному лісгоспі. Там він займався організацією вирубки та заготівлі деревини, яку використовували для армії РФ. Після деокупації він переховувався від слідства.

Затримали чоловіка, коли він намагався втекти з Борової. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.

