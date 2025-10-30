12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 12:59

Вакансії тижня у Харківській області: кого шукають і які зарплати пропонують

30 жовтня 2025, 12:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на 30 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3098 вакансій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Топ-10 вакансій тижня у Харківській області:

  1. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.
  2. Машиніст екскаватора – 50 000 грн.
  3. Таблетувальник – 30 250 грн.
  4. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 30 000 грн.
  5. Заступник директора – 29 000 грн.
  6. Механік – 27 000 грн.
  7. Укладальник продукції медичного призначення – 25 550 грн.
  8. Водій тролейбуса – 25 000 грн.
  9. Апаратник виробництва сухих молочних продуктів – 22 000 грн.
  10. Контролер-приймальник – 21 990 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

"Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729", – нагадують у Харківській ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині за підтримки Харківської ОВА підприємці і влада обговорили розвиток економіки регіону. Чергова зустріч відбулась у четвер, 30 жовтня, о 11:00.

Харківська область Харківська ОВА вакансія робота економіка
