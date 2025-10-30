Вакансії тижня у Харківській області: кого шукають і які зарплати пропонують

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 30 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3098 вакансій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Топ-10 вакансій тижня у Харківській області:

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн. Машиніст екскаватора – 50 000 грн. Таблетувальник – 30 250 грн. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 30 000 грн. Заступник директора – 29 000 грн. Механік – 27 000 грн. Укладальник продукції медичного призначення – 25 550 грн. Водій тролейбуса – 25 000 грн. Апаратник виробництва сухих молочних продуктів – 22 000 грн. Контролер-приймальник – 21 990 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

"Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729", – нагадують у Харківській ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині за підтримки Харківської ОВА підприємці і влада обговорили розвиток економіки регіону. Чергова зустріч відбулась у четвер, 30 жовтня, о 11:00.