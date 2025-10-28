В Харьковской области заработал Офис налоговых консультантов
Новый сервис с начала сентября был введен с целью максимальной поддержки налогоплательщиков
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
"Повышение налоговой грамотности, уменьшение нарушений законодательства и рост уровня добровольной уплаты налогов – на такой результат направлено сотрудничество налоговой службы с бизнесом", – говорится в сообщении.
Специалисты, задействованные в работе офиса, предоставляют устные консультационные услуги при личном обращении плательщика.
Офис работает по адресу:
- г. Харьков, проспект Науки, 9 (первый этаж).
Плательщики могут произвести предварительную запись на желаемую дату приема, позвонив по телефону (057) 702 87 10.
Режим работы офиса:
- понедельник – четверг: 08:00–12:00; 12:45-17:00;
- пятница: 08:00–12:00; 12:45-15:45;
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Программа реализуется при поддержке Харьковской ОВА.
