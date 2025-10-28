15:29  28 октября
В Харьковской области заработал Офис налоговых консультантов

иллюстративное фото: из открытых источников
Новый сервис с начала сентября был введен с целью максимальной поддержки налогоплательщиков

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Повышение налоговой грамотности, уменьшение нарушений законодательства и рост уровня добровольной уплаты налогов – на такой результат направлено сотрудничество налоговой службы с бизнесом", – говорится в сообщении.

Специалисты, задействованные в работе офиса, предоставляют устные консультационные услуги при личном обращении плательщика.

Офис работает по адресу:

  • г. Харьков, проспект Науки, 9 (первый этаж).

Плательщики могут произвести предварительную запись на желаемую дату приема, позвонив по телефону (057) 702 87 10.

Режим работы офиса:

  • понедельник – четверг: 08:00–12:00; 12:45-17:00;
  • пятница: 08:00–12:00; 12:45-15:45;
  • суббота и воскресенье – выходные дни.

Программа реализуется при поддержке Харьковской ОВА.

Напомним, в Харьковской области состоится онлайн-семинар о социальной ответственности бизнеса. Мероприятие состоится в среду, 29 октября, в 12.00.

