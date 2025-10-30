12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 12:47

Відновлення Харківщини: регіон ділиться досвідом із європейськими партнерами

30 жовтня 2025, 12:47
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
Харківщина долучилася до міжнародного обговорення ролі регіональної влади у подоланні викликів, спричинених війною

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов взяв участь у робочій зустрічі представників регіональних і субрегіональних органів влади 46 держав – членів Ради Європи.

Під час заходу учасники ділилися досвідом протидії наслідкам війни та зміцнення стійкості місцевих громад.

"Харківська обласна військова адміністрація співпрацює із районними військовими адміністраціями та військовими адміністраціями населених пунктів – селищ, міст, громад, а також з органами місцевого самоврядування. Підтримуємо тісну комунікацію та ухвалюємо спільні рішення щодо евакуації, забезпечення сталої роботи об'єктів критичної інфраструктури, відновлення електропостачання, з урахуванням військових ризиків і цивільної логістики, – зазначив Євген Іванов.

За роки повномасштабного вторгнення в області напрацьовано ефективні плани швидкої евакуації населення та механізми забезпечення соціальних послуг для мешканців евакуйованих і деокупованих територій.

Харківська ОВА формує регіональну стратегію відновлення, інтегровану у державну систему "Ukraine Recovery".

Регіон виступає посередником між громадами, бізнесом і центральною владою, координуючи міжнародну допомогу, інвестиції та проєкти партнерів для відбудови області.

Нагадаємо, Харківщина формує нову модель безпечного розвитку освіти та медицини завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів. Також ведеться робота над створенням підземної обласної лікарні, реабілітаційного центру для дітей та ветеранів, а також сучасної онкологічної лікарні.

