У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував жінку. Тепер він може опинитися за ґратами

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

38-річний чоловік приїхав до Харкова на початку жовтня. Там він познайомився з 45-річною жінкою. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Коли жінка втратила пильність, він вкрав її сумку з готівкою та банківськими картками.

Тепер чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

