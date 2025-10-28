Пограбування "на побаченні": у Харкові чоловік познайомився з жінкою та вкрав її гроші
У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував жінку. Тепер він може опинитися за ґратами
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
38-річний чоловік приїхав до Харкова на початку жовтня. Там він познайомився з 45-річною жінкою. Разом вони влаштували застілля з алкоголем. Коли жінка втратила пильність, він вкрав її сумку з готівкою та банківськими картками.
Тепер чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.
Нагадаємо, у Тернополі молода жінка пограбувала два магазини. Сума завданих збитків становить кілька тисяч гривень. Поліцейські встановили, що до злочинів причетна раніше судима тернополянка, 1997 року народження.
