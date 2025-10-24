14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 18:19

Харківська ОВА та Nonviolent Peaceforce International співпрацюватимуть у сфері захисту цивільного населення

24 жовтня 2025, 18:19
фото: Харківська ОВА
Харківська ОВА та Nonviolent Peaceforce International підписали меморандум про співпрацю у сфері захисту цивільного населення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов взяв участь у підписанні меморандуму про співпрацю з головою Місії міжнародної організації Nonviolent Peaceforce International в Україні Анастасією Марчук. До ініціативи долучилися представники БО "Координаційний гуманітарний центр".

"Співпраця з волонтерами та міжнародними партнерами є запорукою стабільного функціонування нашої області. Це питання перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Завдяки злагодженим діям міжнародних місій і Координаційного гуманітарного центру ми оперативно реагуємо на виклики, пов’язані із захистом цивільного населення, та своєчасно надаємо допомогу жителям прифронтових громад. Дякуємо партнерам за підтримку, довіру та спільну роботу", – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Водночас голова Місії Nonviolent Peaceforce International в Україні Анастасія Марчук підкреслила важливість партнерства з Харківською ОВА.

Як повідомлялось, бізнес Харківщини отримає нові програми підтримки та пільги. Наразі роботодавці області подали до центру зайнятості понад 14 тисяч вакансій, з яких майже 1750 — у сфері роздрібної торгівлі. Ініціатива реалізується за підтримки Харківської ОВА.

