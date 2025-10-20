Харьковщина изменяет систему воздушной тревоги: что нужно знать жителям области

Фото: иллюстративное

Сигнал воздушной тревоги теперь будет звучать для громад в пределах 150 км от носителей управляемых авиабомб (КАБ), если возникнет угроза авиационного удара. Ранее сигнал извещал только общины в 100 км от потенциального удара

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Изменения связаны с недавним авиаударом по Лозовой 18 октября, когда КАБ преодолел около 140 км и упал на жилой сектор, что стало рекордным расстоянием для Харьковщины.

"У нас были случаи, когда КАБы перелетали в Харьков, однако такое расстояние, более 140 километров – еще таких случаев не было. Плюс в том, что он не точный, но минус, страдающие гражданскими: было попадание в гражданский дом, пострадали люди", – рассказал Олег Синегубов.

По информации местных властей, в Лозовой пострадали около 47 домов и около 140 жителей. Две женщины получили осколочные ранения и переломы, их госпитализировали. Также КАБ попал на территорию частного предприятия по металлообработке, однако обошлось без пострадавших.

Напомним, в Силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая Группировка Объединенных сил. Генерал-майор Михаил Драпатый возглавит его работу в Харьковской области, после предыдущих руководящих должностей в ОСУО "Хортица" и "Днепр".