24 октября 2025, 17:15

Названы вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещают

24 октября 2025, 17:15
иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 23 октября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3036 вакансий

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Итак, топ-10 вакансий:

1. Машинист экскаватора – 50000 грн.

2. Главный бухгалтер – 38 600 грн.

3. Аппаратчик смешивания – 30250 грн.

4. Специалист по технической поддержке электронных коммуникаций – 30 000 грн.

5. Печатник-тислитель – 29 980 грн.

6. Газорезчик – 22 600 грн.

7. Технолог – 22 000 грн.

8. Помощник руководителя предприятия – 20000 грн.

9. Руководитель группы – 19940 грн.

10. Аккумуляторщик – 17 000 грн.

По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.

Как сообщалось, Благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке Харьковской ОВО объявляет конкурс для работодателей на получение финансовой помощи для покрытия расходов на оплату труда наемных работников.

