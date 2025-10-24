Названы вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещают
По состоянию на 23 октября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3036 вакансий
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
Итак, топ-10 вакансий:
1. Машинист экскаватора – 50000 грн.
2. Главный бухгалтер – 38 600 грн.
3. Аппаратчик смешивания – 30250 грн.
4. Специалист по технической поддержке электронных коммуникаций – 30 000 грн.
5. Печатник-тислитель – 29 980 грн.
6. Газорезчик – 22 600 грн.
7. Технолог – 22 000 грн.
8. Помощник руководителя предприятия – 20000 грн.
9. Руководитель группы – 19940 грн.
10. Аккумуляторщик – 17 000 грн.
По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.
Как сообщалось, Благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке Харьковской ОВО объявляет конкурс для работодателей на получение финансовой помощи для покрытия расходов на оплату труда наемных работников.