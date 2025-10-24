14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 16:22

Фонд "Право на защиту" объявляет конкурс для работодателей Харьковской области

24 октября 2025, 16:22
иллюстративное фото: из открытых источников
Благотворительный фонд «Право на защиту» объявляет конкурс для работодателей на получение финансовой помощи для покрытия расходов на оплату труда наемных работников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

Инициатива, реализуемая по поддержке Харьковской ОВА, позволит поддержать людей, пострадавших от войны, дать им шанс вернуться к профессиональной жизни и одновременно усилить собственную команду и бизнес.

Цель проекта – стимулировать трудоустройство людей, потерявших работу из-за войны, и в то же время помочь местному бизнесу развиваться на все вызовы.

Работодатели, которые станут участниками конкурса, получат финансовую помощь в размере около 60 000 грн (до вычета налогов и сборов) на трудоустроенного работника. Эти средства можно использовать для оплаты труда нового сотрудника. Таким образом, программа способствует и росту занятости и экономической устойчивости общин.

Подать заявку и ознакомиться с подробными критериями отбора можно по ссылке.

Проект реализуется БФ "Право на защиту" при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарии в Украине в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP). Программу внедряет ERP консорциум, в который входят Mercy Corps, БФ Право на защиту, Helvetas Swiss Intercooperation и JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине организаций Welthungerhilfe и Concern Worldwide) и Харьковской ОВА.

Напомним, бизнес Харьковщины получит новые программы поддержки и льгот. В настоящее время работодатели области подали в центр занятости более 14 тысяч вакансий, из которых почти 1750 — в сфере розничной торговли.

