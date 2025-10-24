Фонд "Право на захист" оголошує конкурс для роботодавців Харківщини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Благодійний фонд «Право на захист» оголошує конкурс для роботодавців на отримання фінансової допомоги для покриття витрат на оплату праці найманих працівників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Ініціатива, яка реалізується з підтримки Харківської ОВА, дозволить підтримати людей, які постраждали від війни, дати їм шанс повернутися до професійного життя і водночас посилити власну команду та бізнес.

Мета проєкту – стимулювати працевлаштування людей, які втратили роботу через війну, і водночас допомогти місцевому бізнесу розвиватися попри всі виклики.

Роботодавці, які стануть учасниками конкурсу, отримають фінансову допомогу у розмірі близько 60 000 грн (до вирахування податків та зборів) на працевлаштованого працівника. Ці кошти можна використати на оплату праці нового співробітника. Таким чином, програма сприяє і зростанню зайнятості, і економічній стійкості громад.

Подати заявку та ознайомитись із детальними критеріями відбору можна за посиланням.

Проєкт реалізується БФ "Право на захист" за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарії в Україні в межах Програми економічної стійкості України (ERP). Програму впроваджує ERP консорціум, до якого входять Mercy Corps, БФ "Право на захист", Helvetas Swiss Intercooperation і JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні організацій Welthungerhilfe та Concern Worldwide) та Харківської ОВА.

