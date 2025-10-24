Иллюстративное фото

В Харьковской области признали гражданина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В сентябре-июне этого года мужчина по заказу пользователя Telegram фотографировал ГП "Харьковский бронетанковый завод". Также он в виде текста передавал информацию о размещении блокпоста и количестве полицейских и пограничников за рубежом. За выполнение задания он получил 1000 гривен.

На суде мужчина полностью признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.