08:29  24 октября
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 12:35

В Харьковской области мужчина фотографировал для россиян блокпосты и заводы: как его наказали

24 октября 2025, 12:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области признали гражданина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В сентябре-июне этого года мужчина по заказу пользователя Telegram фотографировал ГП "Харьковский бронетанковый завод". Также он в виде текста передавал информацию о размещении блокпоста и количестве полицейских и пограничников за рубежом. За выполнение задания он получил 1000 гривен.

На суде мужчина полностью признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
корректировщик агент рф Харьковская область
Корректирующая из Харькова захотела на обмен в РФ: как суд наказал агентку РФ
23 октября 2025, 19:45
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
23 октября 2025, 16:09
СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского
17 октября 2025, 11:22
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В полиции отреагировали на смерть мужчины в киевском ТЦК
24 октября 2025, 11:52
В Киеве агент ФСБ планировал поджечь Институт национальной памяти
24 октября 2025, 11:12
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: нашли обгоревшее тело мужчины
24 октября 2025, 11:00
Фронт трещит по швам
24 октября 2025, 10:50
В Киеве парню "пробили" голову во время "бусификации", он скончался в больнице
24 октября 2025, 10:42
У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
24 октября 2025, 10:00
В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине
24 октября 2025, 09:49
Названа средняя зарплата госслужащих в Украине
24 октября 2025, 09:23
С начала 2025 года в Украине в ДТП погибли более 2,2 тыс. человек
24 октября 2025, 08:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »