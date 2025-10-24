12:59  24 жовтня
Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2025, 12:35

На Харківщині чоловік фотографував для росіян блокпости та заводи: як його покарали

24 жовтня 2025, 12:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Харківщині визнали громадянина винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У вересні-червні цього року чоловік на замовлення користувача Telegram фотографував ДП "Харківський бронетанковий завод". Також він у вигляді тексту передавав інформацію про розміщення блокпоста та кількості поліцейських і прикордонників там. За виконання завдання він отримав 1 000 гривень.

На суді чоловік повністю визнав провину і заявив, що він шкодує про скоєне. Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф Харківська область
Коригувальниця з Харкова захотіла на обмін в РФ: як суд покарав агентку РФ
23 жовтня 2025, 19:45
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
23 жовтня 2025, 16:09
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
17 жовтня 2025, 11:22
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
24 жовтня 2025, 12:59
У поліції відреагували на смерть чоловіка у київському ТЦК
24 жовтня 2025, 11:52
У Києві агент ФСБ планував підпалити Інститут національної памʼяті
24 жовтня 2025, 11:12
На Дніпропетровщині загорівся житловий будинок: знайшли обгоріле тіло чоловіка
24 жовтня 2025, 11:00
Фронт тріщить по швам
24 жовтня 2025, 10:50
У Києві хлопцю "пробили" голову під час "бусифікації", він помер у лікарні
24 жовтня 2025, 10:42
Біля вінницької лікарні знайшли мертвих собак: правоохоронці розпочали розслідування
24 жовтня 2025, 10:00
На Вінниччині попрощалися із прикордонником Вадимом Вжещем, який загинув на Дніпропетровщині
24 жовтня 2025, 09:49
Названа середня зарплата держслужбовців в Україні
24 жовтня 2025, 09:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »