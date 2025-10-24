Ілюстративне фото

На Харківщині визнали громадянина винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У вересні-червні цього року чоловік на замовлення користувача Telegram фотографував ДП "Харківський бронетанковий завод". Також він у вигляді тексту передавав інформацію про розміщення блокпоста та кількості поліцейських і прикордонників там. За виконання завдання він отримав 1 000 гривень.

На суді чоловік повністю визнав провину і заявив, що він шкодує про скоєне. Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.