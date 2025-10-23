08:24  23 жовтня
23 жовтня 2025, 08:29

Армія РФ вбила пожежника на Харківщині: ще п'ятеро колег у лікарні

23 жовтня 2025, 08:29
Фото: ДСНС Харківщини
Вночі 23 жовтня російські війська повторно здійснили удар по Куп'янському району Харківської області, внаслідок чого загинув один рятувальник та ще п'ятеро постраждали

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася, під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади.

Російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Внаслідок атаки загинув командир відділення 43 ДПРЧ Юрій Чистіков, ще п'ятеро його колег отримали поранення.

Загиблий головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Чистіков, 1975 року народження.У нього залишилася донька.

У ДСНС висловили щирі співчуття родині загиблого. Побратими згадують Чистікова як відважного та самопожертвеного рятувальника, для якого порятунок інших завжди був важливішим за власне життя.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками залізничну станцію в Сумській громаді. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці.

