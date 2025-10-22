Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитячому садочку в Харкові

фото: ДСНС

Кількість постраждалих від російського удару по дитячому садку в Харкові зросла до 10 осіб

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка", – написав він.

Нагадаємо, у середу, 22 жовтня, у Холодногірському районі Харкова внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали діти у приватному дитячому садочку.