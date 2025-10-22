Фото: ГСЧС Украины

Бывший руководитель Главного управления ГСЧС Харьковской области Александр Волобуев принял участие в спасении детей из детского сада в Харькове, попавшего под атаку российских дронов

Об этом сообщил журналист Юрий Чевордов в Facebook-публикации, передает RegioNews.

На опубликованных фото видно, как генерал лично уносит детей из опасной зоны.

"Генерал Волобуев, бывший начальник главного управления ГСЧС в Харьковской области выносит ребенка из детского сада в Харькове, по которому россияне сегодня нанесли удары дронами. Не удивлен этому фото. Знал и уважал его еще далеко до того, как он стал генералом", – отметил журналист и экссоветник главы АП Юрий Чевордов.

Александр Волобуев возглавлял ГСЧС Харьковщины с 2015 года по май 2023 года. Он ушел в отставку за выслугой лет, когда ему исполнилось 65 лет. Пока ему 67 лет. Родился он в Нововодолажском обществе Харьковской области и имеет высшее образование, магистр управления в сфере противопожарной защиты.

Во время службы Волобуев получил около 20 наград за вклад в сферу гражданской защиты.

Напомним, сегодня, 22 октября, россияне попали в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова. На месте происшествия возник пожар. После атаки один человек погиб, еще шестеро получили ранения.