13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 20:17

Эксначальник ГСЧС Харьковщины спас детей из детсада после удара дронами

22 октября 2025, 20:17
Фото: ГСЧС Украины
Бывший руководитель Главного управления ГСЧС Харьковской области Александр Волобуев принял участие в спасении детей из детского сада в Харькове, попавшего под атаку российских дронов

Об этом сообщил журналист Юрий Чевордов в Facebook-публикации, передает RegioNews.

На опубликованных фото видно, как генерал лично уносит детей из опасной зоны.

"Генерал Волобуев, бывший начальник главного управления ГСЧС в Харьковской области выносит ребенка из детского сада в Харькове, по которому россияне сегодня нанесли удары дронами. Не удивлен этому фото. Знал и уважал его еще далеко до того, как он стал генералом", – отметил журналист и экссоветник главы АП Юрий Чевордов.

Александр Волобуев возглавлял ГСЧС Харьковщины с 2015 года по май 2023 года. Он ушел в отставку за выслугой лет, когда ему исполнилось 65 лет. Пока ему 67 лет. Родился он в Нововодолажском обществе Харьковской области и имеет высшее образование, магистр управления в сфере противопожарной защиты.

Во время службы Волобуев получил около 20 наград за вклад в сферу гражданской защиты.

Напомним, сегодня, 22 октября, россияне попали в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова. На месте происшествия возник пожар. После атаки один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
