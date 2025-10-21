11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 15:55

У Харкові біля Палацу Спорту перевернулось авто

21 жовтня 2025, 15:55
Фото з відкритих джерел
21 жовтня в Харкові сталась аварія біля Палацу спорту. Там зранку перевернулось легкове авто

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У соцмережах публікують фото аварії, яка сталась у вівторок вранці на проспекті Григоренка. Легковий автомобіль злетів з дороги та перекинувся прямо в котлован біля Палацу спорту.

Попередньо, водій не впорався з керуванням на ділянці дороги, де відбуваються ремонтні роботи. Автомобіль перекинувся та впав до глибокої траншеї.

На місце викликали правоохоронців. Внаслідок аварії, на щастя, ніхто не загинув.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині поліція розслідує ДТП за участю легковика та мікроавтобуса. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса, а також його пасажири.

