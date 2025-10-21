У Харкові біля Палацу Спорту перевернулось авто
21 жовтня в Харкові сталась аварія біля Палацу спорту. Там зранку перевернулось легкове авто
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
У соцмережах публікують фото аварії, яка сталась у вівторок вранці на проспекті Григоренка. Легковий автомобіль злетів з дороги та перекинувся прямо в котлован біля Палацу спорту.
Попередньо, водій не впорався з керуванням на ділянці дороги, де відбуваються ремонтні роботи. Автомобіль перекинувся та впав до глибокої траншеї.
На місце викликали правоохоронців. Внаслідок аварії, на щастя, ніхто не загинув.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині поліція розслідує ДТП за участю легковика та мікроавтобуса. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса, а також його пасажири.
