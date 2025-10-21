Фото з відкритих джерел

21 жовтня в Харкові сталась аварія біля Палацу спорту. Там зранку перевернулось легкове авто

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У соцмережах публікують фото аварії, яка сталась у вівторок вранці на проспекті Григоренка. Легковий автомобіль злетів з дороги та перекинувся прямо в котлован біля Палацу спорту.

Попередньо, водій не впорався з керуванням на ділянці дороги, де відбуваються ремонтні роботи. Автомобіль перекинувся та впав до глибокої траншеї.

На місце викликали правоохоронців. Внаслідок аварії, на щастя, ніхто не загинув.

