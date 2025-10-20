У Харкові водій врізався в стелу пам'ятника: є постраждалі
Інцидент стався 19 жовтня близько 18:00. Правоохоронці встановлюють обставини
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Відомо, що аварія сталась на проспекті Незалежності в неділю увечері. Водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в стелу пам'ятника.
Внаслідок ДТП четверо пасажирів авто травмувались. Потерпілих (віком від 24 до 27 років) госпіталізували медики. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині водій автомобіля Ford Focus збив велосипедиста на смерть і втік з місця аварії. Тепер водію авто загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
