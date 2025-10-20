11:28  20 октября
20 октября 2025, 13:46

Рынок недвижимости: что сейчас покупают и арендуют в Харькове

20 октября 2025, 13:46
Светлана Якимова. Фото: Думка
Великая война сменила рынок недвижимости Украины: в западных и центральных регионах купля-продажа активизировалась, а цены выросли в несколько раз. Харьков переживал "затишье" до 2023 года, но после успешного контрнаступления рынок ожил – квартиры покупают горожане и переселенцы по государственным программам "єОселя" и "єВосстановлення"

Об этом в интервью изданию "Думка" рассказала основательница Харьковского агентства недвижимости Светлана Якимова, передает RegioNews.

По ее словам, спрос сейчас стабилен: цены растут постепенно, и многие выбирают аренду из-за переселения. Аренда однокомнатных квартир стоит 4-5 тысяч грн, двух- и трехкомнатных – 5-12 тысяч грн в зависимости от района и состояния жилья. Люди ориентируются на безопасность районов, наличие укрытий и метро.

Что касается покупки жилья, то значительно вырос спрос на трехкомнатные квартиры. Обусловлено это тем, что людям предоставляют средства государственных программ – "єОселя", "єВідновлення", а те стараются максимально их использовать.

"Ну, и конечно однокомнатные, двухкомнатные квартиры всегда актуальны. Но это как раз то, что значительно изменилось за годы войны: если раньше трехкомнатные квартиры были на третьем месте по спросу, то сейчас нет. Сейчас их берут, я бы сказала, на уровне с одно-двухкомнатными квартирами, потому что люди пытаются максимально вложить деньги из государственных программ", – объясняет Якимова.

В целом стоимость квартир в Харькове в среднем ниже, чем в центре и на западе Украины, где цены вдвое выше.

Частные дома, особенно в безопасном пригороде, также популярны: цены стартуют от 15 до 100 тысяч долларов в зависимости от размера и состояния.

Современные застройщики сосредоточены на восстановлении поврежденного жилья. Нового строительства практически нет из-за ситуации безопасности, госорит специалистка.

Напомним, по словам председателя партии "Слуга Народа", народного депутата Елены Шуляк, государство расширило возможности государственной ипотечной программы "єОселя", сделав ее более доступной для переселенцев и тех украинцев, которые проживают в прифронтовых общинах.

