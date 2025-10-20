Ринок нерухомості: що зараз купують і орендують у Харкові

Світлана Якимова. Фото: Думка

Велика війна змінила ринок нерухомості України: у західних і центральних регіонах купівля-продаж активізувалася, а ціни зросли в кілька разів. Натомість Харків переживав "затишшя" до 2023 року, але після успішного контрнаступу ринок ожив – квартири купують містяни та переселенці за державними програмами "єОселя" і "єВідновлення"

Про це в інтерв'ю виданню "Думка" розповіла засновниця Харківського агентства нерухомості Світлана Якимова, передає RegioNews.

За її словами, попит зараз стабільний: ціни зростають поступово, і багато людей обирають оренду через переселення. Оренда однокімнатних квартир коштує 4-5 тисяч грн, дво- і трикімнатних – 5-12 тисяч грн, залежно від району та стану житла. Люди орієнтуються на безпеку районів, наявність укриттів і метро.

Що стосується купівлі житла, то значно зріс попит на трикімнатні квартир. Обумовлено це тим, що людям надають кошти державних програм – "єОселя", "єВідновлення", а ті намагаються максимально їх використати.

"Ну, і, звісно, однокімнатні, двокімнатні квартири завжди актуальні. Але це якраз те, що значно змінилося за роки війни: якщо раніше трикімнатні квартири були на третьому місці за попитом, то зараз ні. Зараз їх беруть, я б сказала, на рівні з одно-двокімнатними квартирами, тому що люди намагаються максимально вкласти гроші з державних програм", – пояснює Якимова.

Загалом вартість квартир у Харкові в середньому нижча, ніж у центрі та на заході України, де ціни удвічі вищі.

Приватні будинки, особливо у безпечному передмісті, також популярні: ціни старутють від 15 до 100 тисяч доларів залежно від розміру та стану.

На сьогодні сучасні забудовники зосереджені на відбудові пошкодженого житла. Нового будівництва практично немає через безпекову ситуацію, каже фахівчиня.

Нагадаємо, за словами голови партії "Слуга Народу", народного депутата Олени Шуляк, держава розширила можливості державної іпотечної програми "єОселя", зробивши її більш доступною для переселенців та тих українців, які проживають у прифронтових громадах.