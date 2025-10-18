РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области

фото: Олег Синегубов

В городе Лозовая Харьковской области в результате вражеского удара пострадали 6 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Приблизительно в 17.35 враг атаковал г. Лозовая управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела КАБ вспыхнул частный дом на площади 80 м.кв. Кроме того, повреждены 11 частных домов", – говорится в сообщении.

По его словам, пострадали шесть человек: 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины. Также пострадал 39-летний мужчина.

На месте вражеского удара работают спасатели и медики.

