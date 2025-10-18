РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области

21:26  18 октября
Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
фото: Олег Синегубов
В городе Лозовая Харьковской области в результате вражеского удара пострадали 6 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Приблизительно в 17.35 враг атаковал г. Лозовая управляемой авиационной бомбой. В результате обстрела КАБ вспыхнул частный дом на площади 80 м.кв. Кроме того, повреждены 11 частных домов", – говорится в сообщении.

По его словам, пострадали шесть человек: 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины. Также пострадал 39-летний мужчина.

На месте вражеского удара работают спасатели и медики.

Как сообщалось, в Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, однако каждый раз те возвращались обратно ухаживать за огородом. Об этом рассказал руководитель общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк.

Синегубов Олег Васильевич Харьковская область Лозовая атака РФ фото
