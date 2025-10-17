Иллюстративное фото

В Харьковской области местные жители и переселенцы могут получить грант на развитие собственного бизнеса. Стало известно, какие условия к проектам

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Вынужденно перемещенные лица и местные жители Харьковской области по уязвимым категориям могут получить финансовую помощь. Речь идет о поддержке в возобновлении или возбуждении собственного дела с целью расширения возможностей для заработка в рамках Программы BLOOM: "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков", внедряемой общественной организацией "Центр занятости Свободных людей".

Размер гранта составляет от 1000 до 5000 долларов в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ. Окончательная сумма будет зависеть от типа бизнеса, финансовых потребностей и возможностей конкретного участника проекта. Эти деньги можно будет потратить на закупку оборудования или других материалов, необходимых для ведения собственного дела.

Принять участие в проекте и получить финансовую поддержку могут члены нефермерских домохозяйств, проживающих на территории Харьковской области, и планируют повысить свой доход с помощью собственного дела или микробизнеса.

Заявки на получение финансовой помощи будут приниматься в две волны дедлайн первой волны подачи до 30 ноября 2025 года. Анкету можно заполнить по ссылке.

Ключевой критерий отбора – это принадлежность к одному из сообществ, которое может сталкиваться с социальными и/или экономическими барьерами. В частности, проект направлен на поддержку домохозяйств, пострадавших от войны, людей с инвалидностью, этнических сообществ (в том числе ромов), ЛГБТИК+, малообеспеченных, ветеранов, возглавляющих домохозяйства женщин, многодетных семей и домохозяйств с одним кормильцем.

Также важно четко аргументировать необходимость получения помощи, иметь реалистичную бизнес-идею, быть в состоянии реализовать эту идею, понимать рынок сбыта и клиентский поток.

Какие участия:

заполнение онлайн-анкеты,

прохождение онлайн-интервью,

онлайн или оффлайн визит в место осуществления предпринимательской деятельности участника,

участие в отборочном комитете,

получение помощи,

прохождение мониторинга,

постподдержка участников.

"Постподдержка участников будет происходить в формате групповых консультаций, во время которых они смогут обмениваться опытом, получать советы и поддержку на пути их самозанятости. Участники смогут обсуждать бизнес-идеи, делиться практическими кейсами, получать обратную связь, а также знакомиться с возможностями для развития собственной консультации. взаимопомощи и формированию сообщества единомышленников", - отметили в центре занятости.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны из Харьковской области и других регионов могут получить грант от государства. Речь идет о финансовой помощи на собственное дело.