РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області

фото: Олег Синєгубов

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Приблизно о 17.35 ворог атакував м. Лозова керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу КАБ спалахнув приватний будинок на площі 80 м.кв. Крім того, пошкоджено 11 приватних будинків", – йдеться у повідомленні.

За його словами, постраждали шестеро людей: 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також постраждав 39-річний чоловік.

На місці ворожого удару працюють рятувальники та медики.

