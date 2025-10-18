12:22  18 октября
18 октября 2025, 10:55

В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб 58-летний мужчина

18 октября 2025, 10:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В результате российского обстрела села Зеленый Гай Харьковской области погиб мужчина и пострадала женщина

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела в с. Зеленый Роща Великобурлукской общины погиб 58-летний мужчина, пострадала 83-летняя женщина", – говорится в сообщении.

По словам Синегубова, враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

  • 17 БпЛА типа "Герань-2";
  • 2 БпЛА типа "Ланцет";
  • 1 БпЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дроны;
  • 1 БпЛА (тип устанавливается).

Напомним, правоохранители ищут пострадавших от работницы морга, которая обворовывала погибших военных в Харьковской области.

