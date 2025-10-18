В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб 58-летний мужчина
В результате российского обстрела села Зеленый Гай Харьковской области погиб мужчина и пострадала женщина
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате обстрела в с. Зеленый Роща Великобурлукской общины погиб 58-летний мужчина, пострадала 83-летняя женщина", – говорится в сообщении.
По словам Синегубова, враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
- 17 БпЛА типа "Герань-2";
- 2 БпЛА типа "Ланцет";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дроны;
- 1 БпЛА (тип устанавливается).
Напомним, правоохранители ищут пострадавших от работницы морга, которая обворовывала погибших военных в Харьковской области.
