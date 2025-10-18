В Харьковской области волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, однако каждый раз те возвращались назад ухаживать за огородом

иллюстративное фото: из открытых источников

Почти три десятка раз волонтеры эвакуировали семью из Купянска, сейчас она в Харькове

Об этом Общественному рассказал руководитель общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк, передает RegioNews.

"Рекорд – 28 раз. Это как раз лето. Семья преклонных лет – действительно очень хорошие люди, но своеобразные и со своим мышлением. Они сажали картофель, копали огород, и все время мужчина передвигался вместе с нами. Мы очень ссорились, а потом уже смирились и везли его", – рассказал Гуманюк.

Как семье удавалось все время и столько раз возвращаться, волонтер не сообщил.

Напомним, в 40 населённых пунктах Харьковщины объявили принудительную эвакуацию. Речь идет о Купянском районе, где держат активные боевые действия.