12:22  18 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
10:55  18 жовтня
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
09:55  18 жовтня
Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
18 жовтня 2025, 10:55

На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік

18 жовтня 2025, 10:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Унаслідок російського обстрілу села Зелений Гай Харківської області загинув чоловік та постраждала жінка

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в с. Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждала 83-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 17 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Нагадаємо, правоохоронці шукають потерпілих від працівниці моргу, яка обкрадала загиблих військових на Харківщині.

війна обстріли Синєгубов Олег Васильович Харківська область Харківська ОВА
16 жовтня 2025
07 серпня 2025
