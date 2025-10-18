На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
Унаслідок російського обстрілу села Зелений Гай Харківської області загинув чоловік та постраждала жінка
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу в с. Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждала 83-річна жінка", – йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 17 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Нагадаємо, правоохоронці шукають потерпілих від працівниці моргу, яка обкрадала загиблих військових на Харківщині.
