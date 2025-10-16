Фото: Нацполиция

Правоохранители в Харьковской области ищут пострадавших от действий работницы морга. Ее разоблачили еще в апреле этого года

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители напомнили, что работница одного из моргов в Чугуевском районе похищала золотые украшения из тел погибших военных. Впоследствии ее задержали. Женщина получила подозрение по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция ищет потерпевших по этому делу.

"Если вы потеряли близкого человека и есть основания полагать, что исчезли его личные вещи или ювелирные украшения, просим безотлагательно обратиться в отдел уголовной полиции Купянского районного отдела полиции за номер 099 036 54 52, или в дежурную часть Купянского РВП - 05 правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области судили медика, который крал украшения из умерших. В частности, он, надевая умершую женщину для захоронения, снял с безымянного пальца ее руки золотое кольцо.