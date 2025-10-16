12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
20:54  16 октября
Одесский военный медик попался на взятке $2000 за фальшивые документы
19:50  16 октября
В результате атак на Днепропетровщине погибла 58-летняя женщина, пострадали четыре человека
16 октября 2025, 20:50

Правоохранители ищут пострадавших от работницы морга, которая обворовывала погибших на Харьковщине

16 октября 2025, 20:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители в Харьковской области ищут пострадавших от действий работницы морга. Ее разоблачили еще в апреле этого года

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители напомнили, что работница одного из моргов в Чугуевском районе похищала золотые украшения из тел погибших военных. Впоследствии ее задержали. Женщина получила подозрение по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция ищет потерпевших по этому делу.

"Если вы потеряли близкого человека и есть основания полагать, что исчезли его личные вещи или ювелирные украшения, просим безотлагательно обратиться в отдел уголовной полиции Купянского районного отдела полиции за номер 099 036 54 52, или в дежурную часть Купянского РВП - 05 правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области судили медика, который крал украшения из умерших. В частности, он, надевая умершую женщину для захоронения, снял с безымянного пальца ее руки золотое кольцо.

морг полиция Харьковская область
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
