Диалог власти и бизнеса на Харьковщине: как будет работать агросектор во время войны

Харьковская областная военная администрация продолжает работу над развитием коммуникации между властью и предпринимателями

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

В рамках онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса" 17 октября состоится очередная встреча. Темой обсуждения станет "Обеспечение стабильного функционирования агропромышленного комплекса в условиях военного положения".

Начало мероприятия запланировано на 11:00.

Чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо предварительно заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОВО по телефону: +38 097 735 98 44 .

Напомним, недавно в Харьковской ОВА во время работы платформы "Диалог власти и бизнеса" обсудили программы поддержки предприятий в сфере энергоэффективности и обеспечение их стабильной работы во время войны.