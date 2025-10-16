11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
11:22  17 жовтня
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
09:41  17 жовтня
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 17:45

Діалог влади та бізнесу на Харківщині: як працюватиме агросектор під час війни

16 жовтня 2025, 17:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Харківська обласна військова адміністрація продовжує роботу над розвитком комунікації між владою та підприємцями

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

У рамках онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу" 17 жовтня відбудеться чергова зустріч. Темою обговорення стане "Забезпечення стабільного функціонування агропромислового комплексу в умовах воєнного стану".

Початок заходу запланований на 11:00.

Щоб долучитися до обговорення, необхідно попередньо заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

Додаткову інформацію про захід можна отримати у Департаменті економіки та міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА під час роботи платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна бізнес Харківська область підприємці Харківська ОВА агробізнес діалог
Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини
16 жовтня 2025, 10:40
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Харківщині – понад 3 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці
17 жовтня 2025, 12:35
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
17 жовтня 2025, 12:06
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
17 жовтня 2025, 11:54
Міжнародна підтримка: 44 дитини з Харківщини вирушили на відпочинок до Польщі
17 жовтня 2025, 11:41
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
17 жовтня 2025, 11:22
Нетверезий киянин заблокував дорогу та розбив скло автобуса: отримав понад 5 років тюрми
17 жовтня 2025, 10:52
70 ворожих дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО
17 жовтня 2025, 10:38
Будапештські переговори: чого очікувати Україні та світу
17 жовтня 2025, 10:13
В Україні ввели аварійні відключення світла: які області без електрики
17 жовтня 2025, 09:53
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
17 жовтня 2025, 09:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »