Діалог влади та бізнесу на Харківщині: як працюватиме агросектор під час війни

Харківська обласна військова адміністрація продовжує роботу над розвитком комунікації між владою та підприємцями

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

У рамках онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу" 17 жовтня відбудеться чергова зустріч. Темою обговорення стане "Забезпечення стабільного функціонування агропромислового комплексу в умовах воєнного стану".

Початок заходу запланований на 11:00.

Щоб долучитися до обговорення, необхідно попередньо заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

Додаткову інформацію про захід можна отримати у Департаменті економіки та міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА під час роботи платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни.