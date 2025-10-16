Фото: Нацполиция

В Харьковской области разоблачили женщину, которая "торговала людьми". Ей сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Жительница Харькова в соцсетях искала женщин привлекательной внешности, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Впоследствии она предлагала им поездку в Амстердам и другие города ЕС для предоставления интимных услуг.

13 октября правоохранители задержали злоумышленницу при попытке отправления девушки автобусом международного сообщения по маршруту "Харьков-Амстердам". Ей сообщили о подозрении. Теперь ей грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Полиция напоминает: любое предложение работы за границей должно быть тщательно проверено. Не доверяйте сомнительным посредникам, обещающим быстрый заработок - это может быть ловушка торговцев людьми", - отметили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе женщина заставляла попрошайничать 89-летнюю мать, приковав цепью к столбу. 58-летняя жительница Одессы эксплуатировала мать, пользуясь ее преклонным возрастом.