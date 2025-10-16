12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 18:30

На Харківщині затримали жінку, яка "продавала" дівчат за кордон для інтимних послуг

16 жовтня 2025, 18:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харківській області викрили жінку, яка "торгувала людьми". Їй повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Жителька Харкова у соцмережах шукала жінок привабливої зовнішності, які опинились в складних життєвих обставинах. Згодом вона пропонувала їм поїздку до Амстердама та інших міст ЄС для надання інтимних послуг.

13 жовтня правоохоронці затримали зловмисницю під час спроби відправлення дівчини автобусом міжнародного сполучення за маршрутом "Харків–Амстердам". Їй повідомили про підозру. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

"Поліція нагадує: будь-яка пропозиція роботи за кордоном має бути ретельно перевірена. Не довіряйте сумнівним посередникам, які обіцяють швидкий заробіток — це може бути пастка торговців людьми", - зауважили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Одесі жінка змушувала жебракувати 89-річну матір, прикувавши ланцюгом до стовпа. 58-річна жителька Одеси експлуатувала матір, користуючись її похилим віком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція торгівля людьми Харків
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Найімовірніший сценарій зими: 4 години без електрики, 2 – зі світлом
16 жовтня 2025, 18:35
У Запоріжжі посадовці ТЦК вимагали хабар від ветерана війни за постановку на військовий облік
16 жовтня 2025, 18:20
Росіяни вдарили по прихованій частині полігону на Кіровоградщині — міг статися витік інформації
16 жовтня 2025, 18:08
На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинув пенсіонер
16 жовтня 2025, 18:03
Тепер офіційно: Сергій Лисак заступив на посаду голови Одеської міської військової адміністрації
16 жовтня 2025, 17:45
Судили військового, який збрехав про мінування залізничного вокзалу в Запоріжжі
16 жовтня 2025, 17:25
У ДТП Тернопільщині постраждали троє дітей
16 жовтня 2025, 16:59
На Дніпропетровщині чоловік вдарив знайомого ножем в груди
16 жовтня 2025, 16:56
Усик активно готується до нового поєдинку
16 жовтня 2025, 16:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »