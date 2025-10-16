Фото: Нацполіція

У Харківській області викрили жінку, яка "торгувала людьми". Їй повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Жителька Харкова у соцмережах шукала жінок привабливої зовнішності, які опинились в складних життєвих обставинах. Згодом вона пропонувала їм поїздку до Амстердама та інших міст ЄС для надання інтимних послуг.

13 жовтня правоохоронці затримали зловмисницю під час спроби відправлення дівчини автобусом міжнародного сполучення за маршрутом "Харків–Амстердам". Їй повідомили про підозру. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

"Поліція нагадує: будь-яка пропозиція роботи за кордоном має бути ретельно перевірена. Не довіряйте сумнівним посередникам, які обіцяють швидкий заробіток — це може бути пастка торговців людьми", - зауважили в поліції.

